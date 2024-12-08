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杜凱恩兩週敲5轟 威力盃4強關鍵2分砲率隊晉冠軍戰

2024/12/8 16:26（12/8 16:41 更新）
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台彩威力盃少棒賽台東縣隊「布農之星」杜凱恩（圖）8日4強賽攻守俱佳，5局上敲出關鍵2分砲，率隊以9比2擊敗台北市、闖進冠軍戰。圖為杜凱恩開轟後，開心繞壘畫面。中央社記者謝靜雯攝 113年12月8日
台彩威力盃少棒賽台東縣隊「布農之星」杜凱恩（圖）8日4強賽攻守俱佳，5局上敲出關鍵2分砲，率隊以9比2擊敗台北市、闖進冠軍戰。圖為杜凱恩開轟後，開心繞壘畫面。中央社記者謝靜雯攝 113年12月8日
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（中央社記者謝靜雯花蓮8日電）威力盃少棒賽台東縣隊「布農之星」杜凱恩今天4強攻守俱佳，5局上敲關鍵2分砲，率隊以9比2擊敗台北市、闖進冠軍戰；杜凱恩兩週內敲5轟，素質好、會玩球，也不吝於分享經驗。

台彩威力盃少棒賽台東縣隊杜凱恩預賽對新北市隊曾開轟，今天4強與台北市隊交手，兩隊前4局打完台東3比2領先，5局上杜凱恩敲出2分砲、幫助球隊拉大領先差距，比賽後半段中外野美技守備、守住可能形成的長打，攻守俱佳也是關鍵。

台東縣隊總教練王俊文表示，杜凱恩身體素質很好、肌肉有力量，守備方面腳程快、對球的判斷也好，場上靈活度不錯、很會玩球，也不吝嗇分享，會跟隊友分享經驗。

杜凱恩是今年亞洲少棒錦標賽國手，11月底在與中國隊比賽中開轟，返台後上週在關懷盃賽事敲出2轟，威力盃再敲2轟，兩週內敲5轟，但他自評是安打型打者，喜歡的球來就打。

杜凱恩表示，當國手去打國際賽收穫多，包括打擊、守備都有進步，教練團會幫忙提醒擊球點，也會將出國比賽的經驗跟隊友講。

杜凱恩爸爸是布農族、媽媽是阿美族，在打棒球之前練田徑，因為看爸爸打壘球開始產生興趣，國小3年級投入棒球訓練。他的偶像是美職大聯盟日籍球星大谷翔平，「因為他壯壯帥帥的、打擊也很好。」（編輯：張雅淨）1131208

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