威力盃田于睿中繼穩守成關鍵 台東6度闖冠軍戰

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（中央社記者謝靜雯花蓮8日電）威力盃少棒賽台東縣隊今天4強與台北市隊交手，投手田于睿提早登板中繼5局無責失、穩住戰況，杜凱恩開轟，率隊以9比2搶勝、6闖冠軍戰，台東縣隊總教練王俊文認為團隊凝聚力佳是關鍵。

台彩威力盃少棒賽台東縣隊今天上午8強賽以3比1擊敗高雄市隊，下午4強賽與台北市隊交手，台東縣隊先發投手簡子鈞開賽有狀況，被敲安打、接連四壞保送，1個出局數都沒有抓到退場，田于睿提早上班，接手中繼將失分壓低在1分。

台東縣隊前3局沒有得分，4局上靠著接連5支安打、對手1次守備失誤搶下3分，超前比數，台北市隊4局下追回1分，台東縣隊5局上杜凱恩補上2分砲、拉大領先差距，6局上再添4分保險分、順利搶勝。

田于睿今天中繼投5局僅被敲出3支安打，投出2次保送、2次三振，失掉1分非責失分，是球隊搶勝功臣，也奪下勝投。

台東縣隊繼2022年後再度闖進威力盃冠軍戰，台東縣隊在2014、2017、2018年奪下威力盃冠軍，2013、2022年為亞軍，此次為第6度闖進威力盃冠軍戰，力拚隊史第4冠，冠軍戰對手是桃園市。

台東縣隊總教練王俊文表示，今天先發投手給自己太大的壓力，開賽才會出現不穩，田于睿中繼表現很關鍵。

王俊文提到，此批有7名5年級球員，跟其他球隊比、比例偏高，但主要就是希望讓球員透過比賽吸取經驗，認為這批球員打擊能力不錯，就差在臨場表現起伏較大。

王俊文表示，台北市是實力很好的球隊，賽前預期是伯仲之間、沒想過會是比較多比分差贏球。至於球隊可以打入冠軍戰關鍵，他認為是凝聚力高，隊友表現不好都會彼此鼓勵。（編輯：張雅淨）1131208