洋基簽下勇士強投佛里特 8年71億元MLB史上左投最大合約

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（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB官網今天報導，紐約洋基同意與左投佛里特（Max Fried）簽訂8年2.18億美元（約新台幣71億元）合約，這是MLB史上左投最大合約。

法新社引述大聯盟官網報導，這筆交易將成為所有投手中的第4大交易，目前投手合約以洛杉磯道奇與日本巨星大谷翔平簽訂的10年7億美元居冠。

佛里特將加入右投柯爾（Gerrit Cole）等人的先發輪值陣容。

佛里特上個賽季在亞特蘭大勇士先發29場，交出11勝10敗戰績，防禦率3.25，被敲出146支安打，有57次保送、166次三振，兩場完投。

洋基簽下佛里特之前，在蘇鐸（Juan Soto）爭奪戰中敗給紐約大都會。蘇鐸去年效力洋基後進入自由市場，前兩天被大都會以破紀錄的15年7.65億美元簽下。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1131211