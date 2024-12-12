新北U18棒球賽京畿道隊逆轉勝 8強將上演韓國內戰

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（中央社記者楊啟芳新北12日電）新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今天在三重棒球場進行的複賽，韓國京畿道隊演出7次盜壘，以5比3逆轉擊退嘉義縣，晉級8強，明天將與韓國首爾隊交手，上演「韓國內戰」。

今年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，共邀請5支外國隊伍來台參賽，包括韓國京畿道、韓國首爾、澳洲昆士蘭、日本大阪以及日本神奈川隊。

韓國京畿道隊今天與嘉義縣隊進行12強淘汰賽，嘉義縣一度取得3比1領先，不過4局上韓國京畿道靠著4支安打、1次保送、1次失誤，加上跑出4次盜壘成功，攻下3分逆轉；5局上再添1分，終場以5比3獲勝、晉級8強。

韓國京畿道隊總教練林建玟賽後表示，今天球隊想要贏下比賽的企圖心很強，一直發動盜壘則是有觀察到對方投手的節奏都一樣、比較好掌握時機。被問到明天的「韓國內戰」，林建玟說：「在韓國時也有跟他們比賽過，相信我們可以贏下來，明天會準備好精彩對決。」

隊長金碩彬今天有2支安打，他指出，今天本來打擊節奏不太好，但運氣還不錯，而且前幾個月已經有來台灣比過桃園盃，比上次更適應。

金碩彬也透露，明天已經是第4次對到韓國首爾隊，之前拿過2勝，「已經知道如何贏過他們了，也會鼓勵隊友一定要贏。」（編輯：龍柏安）1131212