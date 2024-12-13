大專棒球聯賽邱兆慶後援穩守 開南延長賽搶下第7勝

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）大專棒球聯賽（公開一級）開南大學今天與嘉義大學交手，兩隊一路緊咬，鏖戰至延長賽第10局，邱兆慶後援登板穩守，開南大學靠著對手再見失誤以5比4搶下預賽第7勝。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）第2階段預賽，開南大學今天與嘉義大學碰頭，嘉義大學2局上先馳得點，3局下開南大學靠著接連4個四死球保送擠回追平分。

兩隊6局打完1比1僵持不下，嘉義大學7局上攻下2分，開南大學7局下靠著王維辰安打先追1分，嘉義大學9局上再添1分，9局下開南大學把握機會搶分，靠著保送、犧牲觸擊、失誤先追回1分，高揚傑三壘打幫助球隊扳平比數。

兩隊鏖戰至突破僵局制延長賽，10局上嘉義大學沒有得分，10局下開南大學靠著犧牲觸擊、故意四壞保送，並靠著對手再見失誤跑回致勝分，順利搶下勝利。

開南大學先發投手邱賢嘉先發6局失3分、優質先發好投，陳威凱、何宇翔、邱兆慶依序登板，邱兆慶後援2.1局，僅被敲出1支安打，沒有四死球保送無失分，奪下勝投。（編輯：龍柏安）1131213