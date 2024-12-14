賴冠廷完投勝 新北U18雲林縣奪季軍改寫隊史最佳

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（中央社記者謝靜雯新北14日電）新北U18棒球賽雲林縣季軍戰與高雄交手，雲林先發投手賴冠廷完投7局3責失分，莊嘉恩單場3安4打點，率隊以10比4搶下季軍，改寫隊史最佳成績，接下來備戰木棒聯賽目標8強。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽季軍戰雲林縣與高雄市交手，雲林縣先發投手賴冠廷伸卡球決勝，今天總計用107球完投7局，被敲出9支安打，投出6次三振、5次觸身球保送，失掉4分（3分責失分）、完投奪下勝投。

雲林縣團隊敲出9支安打，加上對方送出9次四壞保送攻勢串聯，莊嘉恩單場4打數敲出3支安打，貢獻4分打點，打擊表現最亮眼。

雲林縣總教練吳秉倫表示，今天賴冠廷觸身球偏多，但他內角伸卡球投得多、難免會造成觸身球，也有一直提醒他，不要怕丟到人；吳秉倫表示，賴冠廷高三球速進步5公里，目前最快約138公里，伸卡球和滑球是拿手球路。

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雲林縣上屆拿下第4名，今年拿下季軍、成績又更進步，吳秉倫表示，球隊戰力不錯，一年比一年好對球隊來說也是好事，代表往好的方向走，也把這個比賽當作木棒聯賽前的最佳調整方式，木棒聯賽目標前進8強。

賴冠廷回憶，上屆新北U18也有投出完投，這一年有找體能訓練師強化身體，增重4公斤，直球均速有更快，今天先發出賽伸卡和滑球狀況好，完投是自己的想法；賴冠廷表示，接下來木棒聯賽目標拚進4強、當選青棒國手，職棒是未來目標，但會選擇先讀大學、增進各方面能力。（編輯：陳政偉）1131214