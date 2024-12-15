BE HEROES棒球營結訓 江國豪用過櫃子激勵彰藝學弟

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）BE HEROES柏釧棒球訓練營今天落幕，訓練營集結彰化縣7支棒球隊近百名球員參與；彰化藝中球員沈重佑分享與學長江國豪使用過同個櫃子的「小連結」，受到江國豪激勵。

邁入第6年的「2024 BE HEROES柏釧棒球訓練營」昨天開訓，由「台灣轟炸機」陳鏞基領軍，率世界12強棒球賽冠軍隊成員江國豪、郭俊麟、林立，與旅外好手鄭宗哲、陳柏毓，以及中職球星張閔勛、陳重羽、張進德、林承飛組成超強教練團。

訓練營集結彰化縣7支隊伍、近百球員參與，首日有投、打、守備、跑壘分站訓練，還有運科測試與棒球趣味競賽等課程，第2天球員們展開分組對抗賽，冠軍賽由江國豪及張進德帶領的第2小隊，對決郭俊麟及陳重羽的第3小隊，第3小隊以4比1獲勝。

連兩年擔任訓練營總教練的陳鏞基表示，感受到球員們都很開心、樂在其中，比賽時候，對於勝負欲都很強烈，這就是棒球迷人的地方。

參加4年的彰化藝術高中球員沈重佑分享收穫，林承飛指導改善夾殺方式，也向張進德請教心態如何調適，平常練習容易受到前一天情緒影響而打不好，學長提醒開心打棒球就好了。

沈重佑還分享與學長江國豪之間的「小連結」，他國中時使用的櫃子恰好就是江國豪以前使用的，上面甚至還有簽名與日期，看到學長進到中職，再為台灣拿下世界冠軍，也有激勵到他，「讓我也覺得，我以後也可以拿到12強冠軍」。

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江國豪則表示很意外，笑稱不太記得櫃子長什麼樣子，但他也盼藉由自身經歷去鼓勵學弟，坦言國中時成績不好，彰藝也不算傳統強隊，「希望他們在成績不好或是球隊戰績不好的時候，不要去想說棒球很難；保持住熱忱，慢慢把基礎打穩，相信未來會有更好佳績。」

陳鏞基為訓練營總結，台灣的棒球需要更多人參與，這樣才會變強大，就像日本一樣，同時也向學員分享棒球多元發展，提到現在有很多類似情蒐還有防護員等後勤工作，其實都對台灣棒球有一定幫助，不一定只能當球員、打職棒，如果真的喜歡棒球，也可朝不一樣方式去前進，最重要的是，也要好好用功讀書。（編輯：陳仁華）1131215