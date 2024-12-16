NBA詹姆斯傷癒歸隊秀全能數據 率湖人擊敗灰熊

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（中央社記者陳容琛台北16日電）美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯今天傷癒歸隊，繳出18分、8籃板、8助攻的全能數據，率隊以116比110擊敗近況不俗的曼菲斯灰熊，成功捍衛主場。

由於無緣挑戰NBA盃衛冕，因此湖人近期賽程並未過於密集，也讓飽受左腳痠痛困擾的詹姆斯（LeBron James）獲得8天喘息的空間，今天在主場迎戰灰熊正式復出的他上陣34分鐘，攻下18分、8籃板、8助攻全能數據，顯示適時缺陣收到不錯效果。

即將年滿40歲的詹姆斯賽後接受媒體採訪時表示，本季目標是想拚全勤82場出賽，不過在團隊的建議下，他決定暫時休養，並在期間做了很多復健、訓練，為今天比賽做足準備，「要讓我離開賽場真的很難，如果能夠全權決定是否上場，我可能會帶傷繼續拚戰，但我必須聽從團隊建議。」

從第1節就能看出詹姆斯展現絕佳的狀態，他在一次灌籃得手後，立刻回防賞給對手貝恩（Desmond Bane）一記阻攻，讓湖人總教練瑞迪克（J.J Redick）稱讚，詹姆斯在細節處理的專注度、防守站位皆是陣中最佳，「我們擁有良好的團隊防守，他佔了很重要的因素。」

此役豪取40分、16籃板的湖人明星中鋒戴維斯（Anthony Davis）提到，詹姆斯帶來一些能量，為整個團隊注入活力，「雖然他可能還有一點問題需要處理，但經過這週的休養，已經幫助他調整到最佳狀態。」

然而，詹姆斯坦言，左腳不適是每天需要面對的問題、尚未完全康復，而瑞迪克透露，未來計畫縮短詹姆斯每次上場的時間，但不用到整場缺陣，「這樣他不會太累，在板凳稍微休息一下，很快就能再回到場上。」（編輯：李亨山）1131216