孫易磊返母校東園湧回憶 打經典賽資格賽視球團安排

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）旅日火腿隊投手孫易磊今天回到母校東園國小指導學弟，回憶少棒生涯有很多回憶；被問起是否有意打明年經典賽資格賽，孫易磊表示，若有收到通知當然願意，但還是要看球團安排。

19歲投手孫易磊去年與日職北海道日本火腿鬥士隊簽約、展開旅日生涯，今年季後返台，受台灣世界少棒聯盟（TLLB）邀請，今天回到母校東園國小參加日本火腿棒球教室指導少棒隊學弟們。

孫易磊表示，回到母校湧現很多回憶，記得以前都會在打擊場練到很晚，「幾乎像一整天都待在這邊，有家的感覺」，很開心有機會回到母校指導學弟們，希望透過今天的活動帶給學弟們樂趣。

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首年完整職棒賽季，孫易磊表示，球隊也有透過很多運科協助訓練，發現肉眼可能沒辦法注意到的問題，透過器材輔助訓練、有很大的幫助，希望明年球季可以有更好的表現。

孫易磊去年先後代表台灣打U18世界盃棒球賽、亞洲棒球錦標賽，被問起是否有收到明年世界棒球經典賽資格賽詢問，孫易磊表示，目前還沒有聽到相關資訊，如果國家隊有找當然願意，但還是要看球團的安排。（編輯：李亨山）1131217