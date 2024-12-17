大專棒球聯賽江沁恩9局完封勝 助文化晉8強

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）大專棒球聯賽（公開一級）預賽文化大學今天靠著投手江沁恩9局完封勝，率隊以5比0擊敗開南大學，搶下預賽第9勝，也確定取得8強複賽門票。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽文化大學今天與開南大學交手，文化大學派出大一投手江沁恩先發，江沁恩總計用127球完投9局，被敲出5支安打，飆出10次三振，投出1次四壞保送，無失分，壓制對手打線，是球隊搶勝功臣，也奪下勝投。

文化大學1局下靠著郭瑞仁二壘打、田明倫安打先馳得點，鄭喬陽適時安打再添1分，4局下靠著安打、失誤、鄭昭誠安打、一棒再添2分，5局下1人出局後鄭喬陽敲出三壘打，靠著失誤跑回團隊第5分。鄭喬陽今天單場3安1打點、打擊表現最佳。

文化大學賽後戰績9勝5敗，確定加入南華大學、國立體大、輔仁大學、開南大學行列，前進8強複賽。

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中信科大今天與上屆冠軍台北市大交手，中信科大投打發揮，先發投手王喬恩用79球先發投6局，僅被敲出2支安打，投出2次三振、1次四壞保送，無失分，壓制對手攻勢。

中信科大團隊敲出12支安打、周懷恩敲出陽春砲，1到7局僅第2局沒有分數進帳，2棒林鏞傑單場5打數敲出4支安打，貢獻3分打點，打擊表現最亮眼。中信科大終場以10比0、7局搶下預賽第8勝。（編輯：張雅淨）1131217