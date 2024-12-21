大聯盟9隊要課豪華稅 道奇繳逾33億元破紀錄

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（中央社洛杉磯20日綜合外電報導）路透社引述美國體育頻道ESPN和「今日美國報」（USA Today）今天報導，美國職棒大聯盟MLB共9支球隊將被課豪華稅，其中世界大賽冠軍洛杉磯道奇得繳破紀錄的1億300萬美元（約新台幣33億6100萬元）。

報導說，洛杉磯道奇的團隊薪資總額達3億5300萬美元，遠超過豪華稅門檻2億3700萬美元，因此得繳交創紀錄稅額。

被課豪華稅的前5名大戶都是晉級今年季後賽的球隊，除道奇之外，還包括紐約大都會（9710萬美元）、紐約洋基（6250萬美元）、費城費城人（1440萬美元）和亞特蘭大勇士（1400萬美元）。

去年世界大賽（World Series）冠軍德州遊騎兵今年無緣季後賽，以1080萬美元的稅額排名第6，而休士頓太空人排名第7，被課650萬美元。休士頓太空人雖闖進季後賽，卻中斷連續7年打進美國聯盟冠軍賽的紀錄。

舊金山巨人和芝加哥小熊雖然也沒打進季後賽，卻得分別繳交豪華稅240萬美元與57萬309美元。

豪華稅也就是「競爭平衡稅」（competitive balance tax），課徵的稅額將用於球員福利、球員退休基金和分配給其他球隊，以平衡球隊市場規模及各隊間的差距。（譯者：王嘉語/核稿：曹宇帆）1131221