職籃工會追討瓊斯盃出賽費 籃協25日討論

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）台北市職業籃球員職業工會今天發出聲明，盼追討2018、2019與2023年瓊斯盃出賽費，並透露不排除採取法律行動，中華籃協對此表示，待25日討論後才能回應。

今年瓊斯盃籃球邀請賽台灣女籃每人每場出賽費新台幣3000元，與男籃可領5000元有一段差距，體育署曾要中華民國籃球協會注意性別平等，而籃協後來以提供女籃每名球員每場2000元激勵獎金方式，讓男、女籃每場出賽費相同。

職籃工會今天發出聲明提出3點訴求，除了期待籃協在後勤支援與保障部分，重視兩性平權，體現運動公平精神外，還要籃協負起守護選手肖像權的責任。

至於籃協今年雖已發放瓊斯盃出賽費，但職籃工會認為，根據2017年國民體育法修法後明定，特定體育團體舉辦或參與具收益商業性賽會時，應支付選手出賽費。

職籃工會辦公室副主任葉子彧接受中央社訪問時表示，2018、2019及2023年瓊斯盃，儘管顯示有門票和其他商業收入，但選手至今仍未收到相應出賽費。

葉子彧指出，儘管籃協提到過去曾發放加菜金，但他認為，出賽費與加菜金不能劃上等號，而籃協在籌辦賽事時，就應將邀請選手、教練、後勤人員的費用列入考量。

對於現在追討過去出賽費的原因，葉子彧指出，主要是因為2022年工會才成立，加上既然今年籃協已發放瓊斯盃出賽費，那2018至2023年舉辦的賽事也應該落實。

葉子彧強調，並非是要求籃協比照今年每人每場發放5000元出賽費辦理，「只要是籃協依法願意跟選手討論金額、分潤模式，我們就願意討論。」

葉子彧指出，若後續籃協未回應，工會將採取法律行動，預計2週內將寄發存證信函。

面對工會所提出的訴求，籃協表示，須待25日內部討論後才能回應。（編輯：李亨山）1131224