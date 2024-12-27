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悍將副領隊林威助上任2個月 談日籍教練後藤光尊

2024/12/27 13:41（12/27 13:56 更新）
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中華職棒富邦悍將副領隊兼農場主管林威助（圖）上任2個月，之前也帶領教練團到日本訓練中心研習，他27日受訪表示，目前都是在學習中，「自己職位要怎麼做、跟教練溝通，現在是我的課題。」（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年12月27日
中華職棒富邦悍將副領隊兼農場主管林威助（圖）上任2個月，之前也帶領教練團到日本訓練中心研習，他27日受訪表示，目前都是在學習中，「自己職位要怎麼做、跟教練溝通，現在是我的課題。」（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年12月27日
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（中央社記者楊啟芳新北27日電）中職富邦悍將副領隊兼農場主管林威助上任2個月，日前帶領教練團到日本訓練中心研習，他今天表示，目前溝通、行政事務還在學習中，也談到新任二軍總教練後藤光尊的特點。

林威助在10月底接任悍將副領隊兼農場主管，並在上星期到日本的訓練中心研習交流。悍將目前正在新莊球場進行重訓營，林威助今天表示，這趟去日本主要是研習科學運動分析，包括數據分析、肌力測試及檢驗，「他們用算是世界比較高階的儀器來測，相信對球員是有一定的幫助。」

接任副領隊及農場主管2個月，林威助指出，目前都是在學習中，「自己職位要怎麼做、跟教練溝通，現在是我的課題。」林威助也提到，現在比較多重心放在規劃明年球團的行政事務，包括如何讓球員吃得更營養、以及重量訓練規劃等。

悍將球團在日前公布了3名新任外籍教練，包括二軍總教練兼野手綜合守備教練後藤光尊、二軍投手教練島崎毅、一軍打擊教練鮑伊（Charles Poe）。林威助提到，希望教練團可以吸收外籍教練好的地方，「慢慢成長的話，隊內養成會比較順利一點。」

談到二軍總教練後藤光尊，林威助指出，後藤光尊在球員時期是全能選手，包括二壘、游擊、外野都可以守，打擊部分也不錯，「雖然他的個子不高，但是屬於中長距離打者，在歐力士也有教練經歷，相信他在二軍擔任總教練對球員幫助滿大的。」

日籍二軍總教練上任之後，被問到是否訓練量會更加重，林威助則強調，「球員只要把態度做好，想要學的態度比較重要，（訓練量）會不會比較重可能還要討論，現在沒有分什麼日式、美式，就看每個教練好的地方在哪邊，再去吸收。」（編輯：陳政偉）1131227

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