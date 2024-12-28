統一獅開放4天免費參觀春訓 再推One Day Pass體驗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北28日電）中職統一獅隊今天表示，將規劃明年1月、共4天於週末早上開放球迷免費進場參觀春訓訓練，也再度推出One Day Pass春訓體驗，規劃專屬限定活動，像是打擊守備棒球體驗課程。

統一獅隊將於明年1月10日開始春訓第一階段，球隊規劃1月11、12、18及19日共4天，分別在週六、週日早上9時起開放球迷免費進場參觀春訓訓練，其中包括成棒副球場看台區、戶外牛棚練習區、戶外打擊練習區及室內多功能練習場；看台區及戶外牛棚練習觀看區為全區開放，可免費參觀。

延續今年首推亞太成棒副球場訓練開放參觀，並推出One Day Pass獲球迷好評，明年獅隊為了讓球迷有不同體驗，也特別規劃One Day Pass，規劃專屬限定活動「戶外牛棚練習區拍照體驗」、「室內多功能練習場限時開放參觀」、「打擊及守備棒球體驗課程」，讓購買One Day Pass的球迷可體驗不同樂趣。

獅隊球團表示，One Day Pass為考量活動品質，每場限額1000人，12月30日中午12時於全台統一超商ibon售票系統開賣，預約滿額後現場將不再販售。

連續2週的週六、週日春訓練習結束後，球隊也將安排統一獅球星們與球迷進行春訓見面會活動，詳細活動內容球團將另行公布。

開放春訓參觀活動日期間，獅隊球團規劃永康車站到亞太棒球村成棒副球場接駁專車，第1班早上8時30分從永康車站發車，最後1班下午4時30分從亞太棒球村成棒副球場發車；亞太棒球村成棒副球場也有規劃便利停車專區，球迷也可開車前往。（編輯：陳政偉）1131228