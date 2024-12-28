MLB賽揚強投伯恩斯落腳響尾蛇 傳簽6年69億元大約

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（中央社鳳凰城27日綜合外電報導）美國多家媒體今天晚間指出，美國職棒大聯盟MLB自由球員市場仍待價而沽的賽揚右投伯恩斯，已經同意跟亞利桑那響尾蛇簽下一張6年2億1000萬美元（約新台幣69億元）的大約。

美國多家媒體報導，這會是響尾蛇隊史最大合約，而且伯恩斯（Corbin Burnes）在兩個球季後可選擇跳脫合約。

響尾蛇已是先發輪值深度最佳的大聯盟球隊之一，包含加倫（Zac Gallen）、羅德里格斯（Eduardo Rodriguez）、凱利（Merrill Kelly）、蒙哥馬利（Jordan Montgomery）和普法特（Brandon Pfaadt）等投手。

現年30歲的伯恩斯今年球季效力巴爾的摩金鶯，先發32場總計投194.1局，送出181次三振，防禦率為2.92，戰績15勝9負，且連續第4年入選明星隊。

伯恩斯2018年上大聯盟，在密爾瓦基釀酒人效力6個球季，並於今年春訓之前被交易至金鶯。

2021年球季，伯恩斯先發28場總計投167局，送出234次三振，戰績11勝5負，防禦率僅2.43，優秀投球成績讓他榮獲當年的國家聯盟賽揚獎（Cy Young Award）。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1131228