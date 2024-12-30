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NBA詹姆斯歡慶40歲 湖人換來3D悍將芬尼史密斯

2024/12/30 11:56
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（中央社記者黎建忠台北30日電）美國職籃NBA洛杉磯湖人在詹姆斯迎來40歲的這天做出重大交易，送出以羅素為主的交易包，向籃網換來重要3D球員芬尼史密斯，很明顯為了接下來布局做準備。

美國時間12月30日就是湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）的40歲生日，湖人為了把握他生涯最後的黃金階段，決定率先啟動交易。

根據美國媒體ESPN報導，湖人拿出後衛羅素（D'Angelo Russell）、小將路易斯（Maxwell Lewis），以及2027、2030、2031這3年的次輪籤，向布魯克林籃網換來芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）與雙能衛米爾頓（Shake Milton）。

現年31歲、身高201公分的芬尼史密斯，是這筆交易的主體，他能從3號打到小球的5號中鋒，防守能力一流，本季三分球命中率更達到生涯新高的43.5%，平均每場可攻下10.4分、4.6籃板。

外媒分析，芬尼史密斯加入輪替陣容後，詹姆斯可獲得更多輪休時間，每場上場時間也有機會壓在32分鐘以下，更能因此延長詹姆斯的使用效能。

至於被交易出去的羅素，本季平均攻下12.4分、4.7助攻都是生涯新低，在湖人也已經從替補端出發，戰術地位不如以往。而他過於「浪漫」和容易失誤率的球風，似乎也得不到總教練瑞迪克（J.J. Redick）青睞。

ESPN報導，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）在完成交易後提到，「透過這次交易，我們很開心得到芬尼史密斯來提升我們的身體強度、韌性以及投籃能力，也很期待米爾頓的組織能力。」（編輯：張雅淨）1131230

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