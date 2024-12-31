富邦悍將簽下新洋投力亞士 有7年大聯盟資歷

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（中央社記者楊啟芳台北31日電）中職富邦悍將今天宣布簽下古巴籍左投力亞士（Roenis Elias），力亞士擁有7年大聯盟資歷，近2個球季則效力韓國職棒SSG登陸者隊，預計明年2月抵台加入悍將春訓備戰新球季。

悍將球團今天表示，36歲的力亞士（暫譯）來自古巴，是1名左投手，2014年在水手隊登上大聯盟，新人球季繳出10勝12敗、防禦率3.85的成績；累積7年大聯盟資歷效力過水手、紅襪、國民等球隊，在先發、中繼都有好表現，大聯盟生涯累積133場出賽，拿下22勝、14救援成功、防禦率3.96。

力亞士在2023年世界棒球經典賽（WBC）曾代表古巴來到台灣參賽，並曾在4強賽對上美國隊擔任先發投手，同年加盟韓國職棒SSG登陸者隊。力亞士在韓國職棒合計2年出賽44場，繳出15勝、防禦率3.88，並展現高三振率，合計投出197次三振。

今年球季結束後，力亞士加入墨西哥冬季聯盟球隊Monterrey Sultans，最近一場出賽繳出6局失1分、飆出8次三振的優質先發，拿下勝投，合計4場出賽防禦率2.45。

力亞士在與悍將完成合約後，將停機休息備戰新球季，預計明年2月抵台加入悍將春訓。悍將球團表示，新年度外籍戰力談約持續進行中，若有確定消息將陸續對外宣布。（編輯：張雅淨）1131231