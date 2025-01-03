最後一次亞運 跆拳道情侶檔蘇柏亞徐晧祐拚選拔

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）名古屋亞運跆拳道初選即將在1月5日展開，原本已經萌生退意的情侶檔蘇柏亞與徐晧祐決定再拚最後一次亞運，若能如願，這將是兩人首度攜手登上亞運殿堂。

蘇柏亞過去曾在2018年雅加達亞運53公斤級風光摘金，後來在杭州亞運國手選拔賽敗給彰化師範大學學妹林唯均，無緣拚衛冕，而首次參加亞運的徐晧祐則在杭州亞運63公斤級8強輸給世錦賽銀牌的泰國選手，與獎牌擦身而過。

徐晧祐去年初未能通過巴黎奧運亞洲區資格賽國手選拔賽考驗，只能幫取得參賽資格的蘇柏亞打氣，而蘇柏亞最終在8強出局，未能連2屆叩關五環殿堂，而兩人一前一後的失利，都萌生卸下選手戰袍念頭。

即將在2月滿25歲的徐晧祐接受中央社訪問時表示，由於主要目標就要想比奧運，錯過那次機會後，若要再拚4年，好像年紀也太大。

年紀同樣也是26歲的蘇柏亞考量之一，她透露，這段時間一直在思考是否要繼續參加比賽，「也有一些未來規劃想去執行，但身邊教練、家人、朋友覺得我還有實力、應該要繼續拚。」

歷經反覆思考後，蘇柏亞也覺得自己還有機會，她表示，決定不留遺憾，為自己拚最後一次亞運。

至於徐晧祐歷經數個月休息充電，同樣有意願再戰，他指出，和蘇柏亞都將名古屋亞運設為退休前大目標，在此之前就分成多個階段，一步步去完成。

過去蘇柏亞、徐晧祐雖曾在成都世大運分別奪得銀牌和銅牌的殊榮，但未曾同在亞運舞台亮相，若都能從最終亞運決選出線，徐晧祐表示，這將是兩人首度一同參加亞運，同時也是最後一次。（編輯：陳政偉）1140103