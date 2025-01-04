TPBL桑尼27分領軍 國王賞攻城獅3連敗

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王今天靠著洋將桑尼拿下27分，以98比89擊敗新竹攻城獅，賞給對手3連敗，戰績持續位居第1。

賽前暫居聯盟龍頭的國王今天作客新竹縣體育館出戰排名墊底的攻城獅，兩隊前半場三分命中率都不高，分別僅25%、21.1%，而國王出現10次失誤，比對手多1倍，也是半場打完僅以50比47些微差距領先的原因。

雙方易籃後，國王靠著林書豪、林書緯第3節合計飆進4顆三分球，將分數拉開至83比72。

決勝節攻城獅吹起反攻號角，高國豪、洋將米克獅（Kennedy Meeks）、達爾（Dar Tucker）聯手拉出12比3攻勢，追成僅剩2分差。

國王及時回神，桑尼（Sani Sakakini）、林書豪連續得分，幫助球隊重新打出氣勢，並讓對手最後5分鐘僅拿下5分，順利搶下這一勝。

決勝節還出現一段插曲，攻城獅的蔡宸綱在卡位籃板時，從背後勾住國王洋將沃許本（Jason Washburn）右手，導致對方倒地，蔡宸綱當場被判奪權出場。

國王決勝節險遭對手追上，不僅林書豪認為團隊防守不穩定，總教練總教練萊恩（Ryan Marchand）賽後接受媒體聯訪時也提到，近幾場球隊防守強度起伏，以今天為例，光是進攻籃板就被對手拿22顆，後續還待調整。

國王今天以桑尼表現最佳，拿下27分、11籃板，林書緯貢獻20分、7助攻，林書豪獲得18分。

至於攻城獅的高國豪近期手感回溫，斬獲全隊最高20分，連2場至少得20分，而盧冠軒17分次之，但依舊未能阻止球隊陷入3連敗。（編輯：陳政偉）1140104