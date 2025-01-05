灰狼愛德華茲單場53分刷新高 不敵活塞全面砲火

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（中央社底特律4日綜合外電報導）美國職籃NBA明尼蘇達灰狼今天作客底特律活塞，灰狼球星愛德華茲（Anthony Edwards）個人單場53分寫下職涯新高，不過最終不敵活塞全面攻勢，以105比119敗陣。

法新社報導，灰狼愛德華茲過去3場比賽面對強力包夾，場均僅有16.3分，他對此曾表示沮喪；不過，今天他找到得分之路，全場31投16中，其中三分球15投10中，罰球12投11中。

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但愛德華茲幾乎未得隊友支援，全隊一路落後於康寧漢（Cade Cunningham）率軍的活塞，康寧漢此役獨拿40分，不但擋下灰狼攻勢也創本季新高，他同時貢獻了6個籃板與9次助攻。

康寧漢與愛德華茲不同，隊友火力協助全隊奠定勝基。替補上陣的畢斯利（Malik Beasley）為活塞拿下23分，哈里斯（Tobias Harris）得到16分、抓下11個籃板；湯普森（Ausar Thompson）貢獻10分，外加10個籃板與6次抄截。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1140105