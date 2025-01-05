開南三殺守備沒能翻轉士氣 大專聯賽輔大奪第4勝

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）大專棒球聯賽輔仁大學今天與開南大學交手，輔大蔡誥翔轉打者不到1年有好表現，2安2打點率隊以4比2搶複賽第4勝；開南8局完成關鍵三殺守備，但沒能延續氣勢吞複賽首敗。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽輔仁大學今天與開南大學交手，輔大1局下靠著林定侖內野安打、盜壘、蔡誥翔安打先馳得點，5局下林定侖、林廷之接連敲出安打，靠著暴投跑回1分，再靠著故意四壞保送、許賀捷高飛犧牲打拿下1分。

輔大7局下攻勢再起，靠著失誤、犧牲觸擊、蔡誥翔補上安打替球隊多添1分保險分；蔡誥翔單場3打數敲出2支安打，貢獻2分打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

開南大學前7局沒得分，8局上洪宸毅適時安打助隊追回2分；開南8局下有關鍵守備，輔大接連2棒敲出安打，莊欽仰點成投手方向滾地球，投手傳三壘先抓1個出局數，三壘傳一壘發生失誤，守備補救得宜，先抓到搶攻二壘的莊欽仰，再抓到跑回本壘的跑者、完成三殺守備。

開南雖有關鍵守備表現、士氣大振，但9局上沒能再添分數吞下複賽首敗，賽後戰績3勝1敗。

輔大蔡誥翔大學階段以投手為主，大四正式轉任打者，他接受轉播單位訪問透露，大二就有轉任打者的念頭，但再給自己多1年的時間，大三投球表現還是沒有符合預期，主動跟教練團提出轉任打者想法。

蔡誥翔轉任打者下足苦功，因為少打了3年，知道需要多練一點，平時上課前就會先特打，球隊訓練結束後，也會再找隊友自主練習。

今天得點圈打擊機會掌握度高，蔡誥翔表示，知道自己非長打型球員，把球看到最後，不要想著打大支、確實擊球，將球打到外野就有機會。（編輯：張雅淨）1140105