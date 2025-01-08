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卓溪Masial祝福公益路跑 馬傑森盼給學童更多希望

2025/1/8 16:19
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（中央社記者黎建忠台北8日電）花蓮卓溪Masial祝福公益路跑將於4月26日開跑，今天賽前記者會找來出生花蓮縣卓溪鄉的中職明星馬傑森代言活動，他強調，希望藉由這場公益路跑，讓更多偏鄉小孩看見希望。

在布農族語中Masial意思為「很好、很棒」，今年花蓮縣卓溪鄉公所首度舉辦公益路跑賽，預計吸引全國破千名跑者參與，賽事共分為23公里、10公里、5公里組，將於明天中午12時開放報名。

這次公益路跑活動，主辦單位會從每名跑者的報名費當中，提撥新台幣100元資助卓溪鄉的國小。卓溪鄉的太平國小合唱團在國內外大賽屢創佳績，太平國小學生更獲得2024年第20屆IEYI世界青少年發明展冠軍。

卓溪鄉長田桂花表示，這場活動不僅僅是一場路跑活動，更結合當地文化和美食饗宴，而透過公益捐款，更能激勵小朋友不論在學術、教育、體育各方面都有更多資源。

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效力於中華職棒樂天桃猿的馬傑森，是首名出生卓溪鄉的職棒球員，他在接受媒體聯訪時表示，這不僅是一場體育活動，更是愛與夢想的活動，希望藉由外界力量和資源，讓更多偏鄉小孩看到未來希望。

馬傑森提到，自己在卓溪鄉的部落不到100人，能成為首名職棒球員非常榮幸，也會努力盡好本分，成為小朋友追尋的目標。（編輯：張雅淨）1140108

馬傑森
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