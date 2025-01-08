足協新任技術總監上任 吳法悌盼台灣足球團結

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯新北8日電）中華民國足球協會新任技術總監吳法悌今天出席座談會，分享台灣足球現況與未來發展策略，除了持續推動教練教育外，還喊話台灣足球必須團結。

來自土耳其的吳法悌因在德國念大學時結識台灣籍太太，後來移居到台灣，投入基層足球發展，曾擔任女子5人制足球代表隊總教練，近日出任足協新任技術總監。

吳法悌今天出席座談會，以流利的中文分享足協在技術規劃與未來發展全新策略，包括推動草根足球、青少年發展計畫及精英球員培育。他還提到與國際接軌的重要性，將加強國際足球總會（FIFA）、亞洲足球聯盟（AFC）、東亞足球聯盟（EAFF）合作，提升台灣足球在亞太區域的競爭力。

吳法悌指出，台灣曾獲得亞洲足球聯盟（AFC）草根發展銅牌獎殊榮，但在去年底到期後遭取消，「代表我們草根活動很差，但銅牌我們今年一定要拿回來。」

透過 Google News 追蹤中央社

吳法悌任期預計到明年10月，他透露，這段時間首要任務將推動職業教練證的講習，「如果要走職業的路，無論是台灣木蘭足球聯賽或企業甲級足球聯賽，俱樂部認證一定要有職業教練。現在雖然有很多外籍教練來，但我們不能一輩子靠外國教練。」

吳法悌透露，在拿到台灣的護照後，就希望能回饋台灣，不管有多麼困難，他都會盡力。他也喊話，台灣足球必須團結，一旦能夠團結，就能解決許多問題。（編輯：張雅淨）1140108