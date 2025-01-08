TPBL雷蒙恩轟20分率戰神退特攻 願代表台灣征戰

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（中央社記者陳容琛台北8日電）TPBL台北台新戰神狀元郎雷蒙恩今天攻下職業生涯新高20分，率隊在延長賽以89比85擊敗新北中信特攻，他更透露未來有意願披上台灣男籃戰袍。

TPBL台灣職業籃球大聯盟戰神今天主場迎戰特攻，在首節僅讓對手拿到9分情況下，一度領先逼近20分，沒想到第4節遭到特攻的強勢反撲，包含被洋將克力斯（Kristijan Krajina）飆進追平三分球，讓兩隊進入延長賽，而戰神最後靠著洋將米勒（Malcolm Miller）的穩定發揮，驚險守住主場勝利。

前中華職籃（CBA）宏國象洋將雷克斯（Rex H. Manu）之子雷蒙恩（Samuel Manu）此役不僅攻下職業生涯新高20分，還外帶6籃板、5抄截，尤其終場前38.2秒在籃下放進關鍵2分，幫助戰神鎖定戰果。

雷蒙恩賽後接受媒體聯訪時表示，其實前3場投籃狀況不佳，連帶心情有點沮喪，因此今天決定專注在籃球上、不要想太多，收到不錯效果。他也提到，深知自己投籃不穩定問題，因此每天做了很多投籃練習，「我相信努力訓練一定能得到收穫。」

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雷蒙恩作為本季戰神重點栽培的新秀，總教練許皓程賽後接受媒體聯訪時表示，如果雷蒙恩能夠提升外線能力、成為自己穩定的得分武器，未來絕對是台灣男籃可用之兵，搭配阿巴西、台美混血的賀博（Robert Hinton）等年輕好手，「對國家隊是利多的消息。」

值得一提的是，雷蒙恩擁有中華民國身分證及護照，符合國際籃球總會（FIBA）認定的本土球員身份，他也透露如果有被詢問，絕對有意願披上國家隊戰袍。（編輯：陳清芳）1140108