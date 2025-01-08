加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

TPBL雷蒙恩轟20分率戰神退特攻 願代表台灣征戰

2025/1/8 23:01（1/8 23:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）台北台新戰神8日迎戰新北中信特攻，靠著狀元郎雷蒙恩（Samuel Manu）（圖）攻下生涯新高20分，外帶6籃板、5抄截，最後在延長賽以89比85成功捍衛主場。（TPBL提供）中央社記者陳容琛傳真 114年1月8日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）台北台新戰神8日迎戰新北中信特攻，靠著狀元郎雷蒙恩（Samuel Manu）（圖）攻下生涯新高20分，外帶6籃板、5抄截，最後在延長賽以89比85成功捍衛主場。（TPBL提供）中央社記者陳容琛傳真 114年1月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北8日電）TPBL台北台新戰神狀元郎雷蒙恩今天攻下職業生涯新高20分，率隊在延長賽以89比85擊敗新北中信特攻，他更透露未來有意願披上台灣男籃戰袍。

TPBL台灣職業籃球大聯盟戰神今天主場迎戰特攻，在首節僅讓對手拿到9分情況下，一度領先逼近20分，沒想到第4節遭到特攻的強勢反撲，包含被洋將克力斯（Kristijan Krajina）飆進追平三分球，讓兩隊進入延長賽，而戰神最後靠著洋將米勒（Malcolm Miller）的穩定發揮，驚險守住主場勝利。

前中華職籃（CBA）宏國象洋將雷克斯（Rex H. Manu）之子雷蒙恩（Samuel Manu）此役不僅攻下職業生涯新高20分，還外帶6籃板、5抄截，尤其終場前38.2秒在籃下放進關鍵2分，幫助戰神鎖定戰果。

雷蒙恩賽後接受媒體聯訪時表示，其實前3場投籃狀況不佳，連帶心情有點沮喪，因此今天決定專注在籃球上、不要想太多，收到不錯效果。他也提到，深知自己投籃不穩定問題，因此每天做了很多投籃練習，「我相信努力訓練一定能得到收穫。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

雷蒙恩作為本季戰神重點栽培的新秀，總教練許皓程賽後接受媒體聯訪時表示，如果雷蒙恩能夠提升外線能力、成為自己穩定的得分武器，未來絕對是台灣男籃可用之兵，搭配阿巴西、台美混血的賀博（Robert Hinton）等年輕好手，「對國家隊是利多的消息。」

值得一提的是，雷蒙恩擁有中華民國身分證及護照，符合國際籃球總會（FIBA）認定的本土球員身份，他也透露如果有被詢問，絕對有意願披上國家隊戰袍。（編輯：陳清芳）1140108

#台灣
#米勒
#許皓程
#國家隊
#新北中信
#賀博
#雷蒙恩
#雷克斯
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：