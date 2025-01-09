加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
海底電纜遭破壞 陸委會：不排除灰色侵擾可能性
首頁 / 運動

邱兆慶後援穩守 開南大專聯賽複賽4勝晉級機會大

2025/1/9 18:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台中9日電）大專棒球聯賽（公開一級）開南大學今天與台灣體大交手，林張子俊先發7.1局2責失分，邱兆慶後援1.2局穩守，率隊以6比4搶下複賽第4勝，晉級4強機會大。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽開南大學今天與台灣體大交手，開南先發投手林張子俊先發7.1局被敲出7支安打，投出4次三振、2次四壞保送，失掉4分（2分責失分）、奪下勝投。

8局上開南大學2分領先，台體1人出局、一壘有人，開南換上邱兆慶接手後援，雖投出2次保送讓對手攻占滿壘，但關鍵時刻三振化解危機，邱兆慶守住局面振奮吶喊，後援投1.2局沒被敲出安打無失分，有救援成功。

今天比賽前6局打完開南3比4落後，7局下靠著陳佳賢安打、四壞保送、簡煜恩安打推進，葉駿宏高飛犧牲打送回追平分，韓碩恆安打幫助球隊超前比數，再靠著高飛犧牲打多添1分保險分。

開南大學搶下複賽第4勝、晉級4強機會大；開南總教練郭李建夫表示，複賽先搶下4勝比較保險，但還是要到最後才會知道，今天這場比賽守備上有些失誤需要改進，外野接球、跑壘失誤，對方守備瑕疵沒有多搶壘包，這都是需要再改善的地方。

投手邱兆慶後援把關，郭李建夫表示，有感覺到邱兆慶近期很想要催球速，目前最快141公里，給他的目標的均速可以提升到140公里左右，極速提升到約145公里，才能朝著他想要挑戰職棒的目標再進一步。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

邱兆慶今天8局登板後援，他表示一開始面對的打者打擊能力蠻好的，所以投得比較小心，面對滿壘危機時本來就預設要配曲球，很開心是好的結果、三振打者。

被問起近期想催球速的原因，邱兆慶解釋，去年在U23世界盃棒球賽培訓時，教練團也提醒他丟球要全力丟，把球速提升、希望有機會能挑戰職棒。（編輯：陳政偉）1140109

邱兆慶
大專棒球聯賽邱兆慶後援穩守 開南延長賽搶下第7勝
開南
開南三殺守備沒能翻轉士氣 大專聯賽輔大奪第4勝
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：