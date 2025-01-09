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林張子俊練一縫線速球豐富武器庫 大專聯賽奪6勝

2025/1/9 19:37（1/9 19:51 更新）
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113學年度大專棒球聯賽（公開一級）開南大學投手林張子俊（圖）9日登板先發，率隊以6比4搶下複賽第4勝，也拿下個人賽會第6勝。中央社記者謝靜雯攝 114年1月9日
113學年度大專棒球聯賽（公開一級）開南大學投手林張子俊（圖）9日登板先發，率隊以6比4搶下複賽第4勝，也拿下個人賽會第6勝。中央社記者謝靜雯攝 114年1月9日
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（中央社記者謝靜雯台中9日電）大專棒球聯賽開南大學投手林張子俊先發飆速150公里，率隊以6比4擊敗台體搶下複賽第4勝，奪個人賽會第6勝。林張子俊練「一縫線速球」不到1個月就能在場上運用，豐富武器庫球種。

開南大學大一投手林張子俊今天扛113學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽對台體大先發，總計7.1局投出4次三振、2次四壞保送，失掉4分（2分責失分）、奪下勝投，賽會累積6勝1救援成功、表現亮眼。

開南總教練郭李建夫表示，林張子俊今天控球沒有差太多、表現不錯，本身具有球速優勢，身高183公分、有不錯身材條件，變化球種多，但目前快慢速差還沒有到很大，希望他精進曲球，讓配球可以更靈活。

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林張子俊最快球速達150公里，在大專棒球聯賽前與隊友互相摸索，開始練日籍球星菅野智之拿手的「一縫線速球」，不到一個月就在正式賽場上運用，上竄的幅度比直球高，讓左打者不好掌握。

林張子俊會的球種多，除了直球和新練的一縫線速球外，還有卡特、滑球、指叉變速、指叉球和曲球；林張子俊設下目標，希望有機會可以挑戰旅外，但如果沒有國外球隊合理報價，今年就會考慮投入中職選秀。（編輯：陳政偉）1140109

郭李建夫
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