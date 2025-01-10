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17歲葉伊恬扳倒世界第23 闖WTT球星挑戰賽16強

2025/1/10 08:46
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（中央社記者黃巧雯台北10日電）年僅17歲的台灣小將葉伊恬這次在世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈球星挑戰賽打出驚奇，今天凌晨女單32強以3比1扳倒世界排名第23的韓國女將朱芊曦，16強將對決中國新星蒯曼。

43歲「桌球教父」莊智淵這次帶領葉伊恬征戰在卡達舉辦的杜哈球星挑戰賽，去年12月才剛滿17歲的葉伊恬這次從資格賽出發，不僅連過3關、取得會內賽門票，還在會內賽首輪擊敗排名第63、前泰國一姐素塔西尼（Suthasini Sawettabut）。

世界排名第189的葉伊恬32強遇到世界排名第23韓國的朱芊曦，首局在5比2領先時持續搶攻，以11比7先下一城，次局則以5比11讓出。

葉伊恬第3、4局都在落後情況下逆轉，第3局開局雖以2比7落居下風，但葉伊恬展現韌性、持續追趕，並在後段化解對手2個局點、連拿4分，以12比10搶下。

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葉伊恬第4局從2比5落後到超前比分，儘管對手再度要回領先，隨後葉伊恬沉穩應對，再度扭轉局面，雖錯失1個賽末點機會，所幸關鍵時刻穩住陣腳，以12比10迎接勝利。

在收下16強門票後，葉伊恬下一戰對手將是在首輪淘汰台灣老將黃怡樺的20歲中國新星蒯曼。（編輯：管中維）1140110

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WTT杜哈球星挑戰賽 葉伊恬晉級32強
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