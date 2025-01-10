獅隊與布雷克續約邁向中職第6個球季 開出符合身價合約等勝騎士

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）中華職棒統一7-ELEVEn獅隊確定與洋投布雷克完成續約，先前也簽下兩名新洋投蒙德茲、梅賽斯；至於勝騎士合約，領隊蘇泰安表示，開出符合身價的合約，就等回覆。

獅隊備戰新球季，先前確定簽下兩名新洋投蒙德茲（Yohander Mendez，暫譯）、梅賽斯（Cristopher Crisostomo Mercedes，暫譯），今天再確定與洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）完成續約。

布雷克2020年至2024年間效力獅隊，目前中職一軍累積98場出賽，戰績43勝21敗，防禦率2.82，去年因為季末肩膀輕微發炎，沒有被放入季後賽名單中，但都有隨隊，布雷克當時就表示，因傷錯過季後賽很可惜，但有信心新球季可以百分百回歸，希望可以繼續當獅子軍。

獅隊領隊蘇泰安今天受訪證實，與布雷克完成續約後，目前新球季確定的洋投有3人，至於勝騎士合約，蘇泰安解釋，獅隊提出符合身價的合約，也等了一段時間，本來是昨天說要回覆，但目前還沒有收到確定答案，勝騎士對獅隊的貢獻大，「我們會再等他一些時間。」

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被問起是否會擔心勝騎士被挖角，蘇泰安表示，根據聯盟規定228之前不應該有挖角行為，獅隊一直很遵守規範，也希望其他球隊不要在這個期限之前有接觸行為。

蘇泰安表示，目前開季設定的洋投都是先發投手類型，另外還有3名條件不錯的洋投都在持續評估中。（編輯：陳政偉）1140110