洛杉磯野火肆虐 NBA湖人快艇比賽延期

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（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）美國職籃NBA今天表示，由於加州洛杉磯野火持續肆虐，原定於明天舉行的兩場比賽已延期。

路透社報導，聖安東尼奧馬刺原定明天在洛杉磯與洛杉磯湖人對戰，夏洛特黃蜂則在加州印格塢（Inglewood）與洛杉磯快艇交手，但這兩場都延期，目前尚未公布補賽日期。

聯盟在聲明中表示：「NBA與快艇和湖人球團已與洛杉磯和印格塢的地方官員聯繫，討論洛杉磯地區當前情況和比賽延期事宜，確保資源不會被分散，從而影響野火應對工作。」

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「NBA和美國國家籃球協會球員工會（National Basketball Players Association）將向美國紅十字會（American Red Cross）、世界中央廚房（World Central Kitchen）以及其他機構捐款100萬美元（約新台幣3300萬元），提供即時援助，幫助受災民眾，並與湖人和快艇合作，尋找長期援助和重建工作的支持方式。」

快艇在聲明中表示：「我們社區與球迷的健康與安全仍是首要考量。」湖人、馬刺及黃蜂也發出類似聲明及慰問災民。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1140111