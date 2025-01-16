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離島首座金牌郵筒啟用 李洋：盼與金門更多連結

2025/1/16 14:52
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（中央社記者吳玟嶸金門16日電）羽球男雙「麟洋配」在巴黎奧運摘金，中華郵政為感謝選手貢獻，將第5座金牌郵筒設置在選手李洋家鄉金門的航空站中；李洋表示，退役後盼與金門有更多連結，這座郵筒就是第1步。

羽球男雙「麟洋配」繼東京奧運奪下冠軍後，再次於2024巴黎奧運摘金，中華郵政為感謝選手對國家社會貢獻，在李洋家鄉金門的航空站中設置「奧運金牌郵筒」，並在今天舉行啟用典禮。這是中華郵政目前第5座，也是離島首座奧運金牌郵筒。

中華郵政總經理江瑞堂表示，這座金牌郵筒除漆上象徵榮耀金漆，也結合李洋在賽場揮舞球拍剪影與金門當地風獅爺等特色；江瑞堂也說，將郵筒設置在金門航空站，是因為李洋盼能為金門觀光出一份力，遊客來到金門時就能夠與郵筒合照打卡。

李洋表示，運動員努力獲得好成績，也能獲得許多鼓勵，這次啟用這座郵筒非常榮幸，「代表運動員的努力能被大家一直記得」；這次金牌郵筒設置在金門，希望不論是金門人回家鄉或遊客到金門，都能知道金門有位羽球選手獲得這樣的榮耀。

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李洋說，盼在羽球選手退役後，能和金門有更多連結，這次的金牌郵筒啟用就算是邁出第1步；他也說，金門在羽球、體操等方面都有好成績，如能與金門有更多連結，也能讓金門在體育上努力被更多人看到。

中華郵政表示，為配合此次活動發行「黃金拍檔麟洋郵摺」1款，每本內含李洋與王齊麟結合「永續郵票」個人化郵票1張，售價新台幣500元。本郵摺可於「i集郵」網站訂購。（編輯：謝雅竹）1140116

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