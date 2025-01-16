強化無動力飛行運動安全管理 體育署試辦3措施
2025/1/16 18:51（1/16 19:16 更新）
（中央社記者黃巧雯台北16日電）為強化無動力飛行運動安全管理，體育署今天表示，自今年1月1日起試辦3措施，包括導入載飛員IMSAFE自我檢視機制、推動消費者安全檢視機制暨提升風險認知、建立事故通報流程與平台。
過去曾有民眾搭乘飛行傘，疑似安全扣環鬆脫，從高空墜落身亡，引發外界關切。體育署去年邀集專家學者、地方政府代表開會討論，希望能建立更完善安全管理模式。
體育署全民運動組組長呂宏進今天出席體育署例行記者會時表示，今年1月1日起試辦無動力飛行運動安全管理相關機制及措施，包含3大主軸，未來將滾動式修正，持續優化措施。
首先，導入載飛員IMSAFE自我檢視機制，體育署設計載飛員自我檢視表（包含疾病、藥物、壓力、酒精、疲勞、情緒6項），結合簽到紀錄，要求載飛員在每日業務執行前檢核自身狀態，確保安全執行任務。
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體育署指出，為增進消費者對參與無動力飛行運動時的風險認知，製作載飛體驗安全檢視暨知情同意書，消費者須於參與無動力飛行運動體驗前後簽署確認，包括確認胸扣、腰扣、腿扣已扣牢。
此外，為提升事故管理效率，體育署依據「無動力飛行運動及其經營管理辦法」第11條規定，建置事故通報流程，並設立「無動力飛行運動事故通報平台」，以利地方主管機關及無動力飛行運動業通報事故時有所依循，並記錄事故資訊作為未來檢討改進的依據。（編輯：陳政偉）1140116
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