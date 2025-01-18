國體研究呂昱廷大專聯賽4強突破 擊敗台體闖冠軍戰

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）大專棒球聯賽（公開一級）4強國立體大花時間研究台灣體大投手呂昱廷有突破，今天前3局就攻下2分以2比1搶勝，繼110學年度後再度闖進冠軍戰，距離隊史第9冠僅剩一步。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強今天在天母棒球場舉行，國立體大與台灣體大交手，台體派出複賽曾完封國體的投手呂昱廷先發。

國體從複賽被完封後下足苦功研究呂昱廷，今天收到成效，1局下王君佑率先敲出安打、盜上二壘，1人出局後游騰誌、陳堃益接連安打先馳得點，3局下再靠著接連四壞保送、失誤、范育銓安打再添1分保險分，也讓呂昱廷3局投完就退場。

國體先發投手曾偉喆展現壓制力，投7局僅被敲出2支安打、無失分，劉宗翰、籃叡得依序登板，劉宗翰在8局上失掉1分非責失分，籃叡得9局上後援登板，幫助球隊守住勝利。

國體繼110學年度後再闖大專棒球聯賽（公開一級）冠軍戰，總教練陳炫琦表示，距離冠軍目標僅剩一步，面對這種場面沒什麼特別不同，鼓勵球員平常心，不要繃太緊，雖然很在意冠軍，但更在意球員能不能成長。

研究呂昱廷有突破，陳炫琦表示，整個禮拜在看呂昱廷投球影片，也有找與呂昱廷投球型態類似的投手練習，呂昱廷中間往外移的球多，策略是往外、往內、偏低的球都放掉不要出棒，叫打者把球往中間、反方向打，收到不錯的效果。

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今天雖然搶下比賽勝利，但團隊也出現3次守備失誤，陳炫琦表示，後面幾場比賽失分都是失誤，希望球員可以盡快修正。

至於今天9局、1分領先局面換上籃叡得登板守成，陳炫琦表示，籃叡得先發、後援都可以，雖然才大一，但從入選到現在進步很多，在投手群中算是心態很穩定的，身材雖然不算突出，但控球不錯，可以把球控在不好打的位置。（編輯：陳政偉）1140118