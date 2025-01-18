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曾偉喆7局無失分代表作 大專聯賽率國體晉冠軍戰

2025/1/18 18:54
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（中央社記者謝靜雯台北18日電）國立體大18歲投手曾偉喆大專棒球聯賽（公開一級）4強投出代表作，先發7局無失分、率隊以2比1擊敗台灣體大、晉級冠軍戰，大專聯賽以勝投加MVP作結算是肯定，總教練陳炫琦給滿分。

國體大一投手曾偉喆前次投到7局已經是國中，今天在113學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強對台灣體大先發，開賽連抓7個出局數，直到3局上1人出局後被敲出安打，但沒讓對手延續攻勢。

曾偉喆4局上再遇到危機，1人出局後被敲出安打，隊友發生守備失誤讓台體攻占得點圈， 但及時回穩、沒有失掉分數，曾偉喆5、6局都讓台體打者3上3下，7局首名打者再因為失誤上壘，曾偉喆沒受到影響，連抓3個出局數、完成投球任務。

曾偉喆今天總計用89球投7局，僅被敲出2支安打，投出5次三振、無失分，最快球速146公里，奪下勝投，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

國體總教練陳炫琦給曾偉喆表現打100分，但對曾偉喆有更高期待，認為還可以更好，透露本來想讓曾偉喆完投，但曾偉喆才大一，還是要慢慢培養，今天控球精準度不錯。

曾偉喆表示，比賽打到現在身體多少有點疲勞，扛起4強賽先發把該做的做好，速度雖然沒有發揮到最好，但控球和想要的內容有達到預期，一個一個出局數抓、不先預期投幾局，「越想要越得不到。」

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台體派出複賽曾完封國體的投手呂昱廷先發，曾偉喆表示，相信隊友有對呂昱廷做很多功課，相對的台體應該也有研究自己，「怎麼樣在被鎖定的狀況下還能發揮正常水準，這也是我的課題。」

曾偉喆結束首個大專棒球聯賽投球任務，自評首度短時間累積這麼多的投球量，表現算是不錯，可以在大專聯賽最後一場投球出賽拿下勝投和MVP算是肯定，明天全力幫隊友加油，希望可以奪下冠軍。（編輯：陳政偉）1140118

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