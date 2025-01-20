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岳東華備戰新球季 是否獲徵召WBC資格賽沒想太多

2025/1/20 17:03（1/20 17:23 更新）
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效力中華職棒中信兄弟的好手岳東華（圖），正在積極強化身體備戰新賽季，對於是否被徵召參加經典賽沒有想太多，只強調若有機會將好好把握。（中央社檔案照片）
效力中華職棒中信兄弟的好手岳東華（圖），正在積極強化身體備戰新賽季，對於是否被徵召參加經典賽沒有想太多，只強調若有機會將好好把握。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北20日電）世界12強棒球賽的冠軍國手岳東華，今天出席「國內運動賽事錄影轉播行銷宣導計畫」記者會提到，現在正備戰中職新球季，對於會不會被徵召打經典賽（WBC）資格賽沒想太多。

現年29歲的岳東華，在去年世界12強棒球賽展現出滴水不漏的二、游間防守功力，成了投手背後最大的支撐力量。而他在上個賽季的中華職棒，出賽場次118場創生涯新高，繳出2成11打擊率，整季8發全壘打也是生涯之最。

岳東華接受中央社訪問時表示，雖然12強已經過了一段時間，但現在偶爾看到新聞或相關資訊，腦中還是會回到當時情境裡。

岳東華笑說：「12強棒球賽結束後，去過幾次餐廳吃飯，都不小心被老闆認出來，還主動說要請客，但我最後都還是有付錢。」

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預計2月登場的世界棒球經典賽資格賽，台灣隊35人大名單還未公布。

岳東華表示，「現在就是為了中職新賽季在做準備，持續加強身體的素質，也希望球迷可以繼續進場看球支持我們。至於經典賽我沒有想太多，沒被徵召就不去想，等到有徵召的話再來好好準備。」（編輯：張雅淨）1140120

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