陳睦衡睽違3個月進牛棚練投 談台日氣候差異
2025/1/21 13:52（1/21 14:11 更新）
（中央社記者楊啟芳台北21日電）日本職棒歐力士猛牛隊18歲台灣好手陳睦衡去年底正式加盟球隊，根據日本媒體今天報導，陳睦衡進行了睽違3個月的牛棚練投，另外也提到日本氣候的不同，要使用加濕器。
陳睦衡在去年U18亞洲青棒錦標賽繳出好投，吸引多支球隊關注，最後加盟日職歐力士猛牛隊。他曾表示，選擇日職球隊主要是看重訓練環境，知道日本球員養成訓練進步很多，也很科學化，詢問過一些學長意見，也知道歐力士是培養投手很厲害的球隊。
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根據日本媒體「日刊體育」今天報導，陳睦衡在球團基地內進行了睽違3個月的牛棚練投，幫他接捕的捕手認為，陳睦衡有幾顆球投得不錯，球的位移不錯，不過也有幾顆球的品質不太好。根據報導，陳睦衡預計將在2月中之後，進行捕手蹲下的正式投球練習。
報導也提到，陳睦衡在日本體驗到了與台灣不同的氣候，在日本第1次使用了加濕器，深刻體會到氣候差異，他表示：「在台灣很少遇到天氣乾燥的情況，所以不常使用加濕器。」（編輯：管中維）1140121
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