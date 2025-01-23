印尼羽球大師賽 王子維逆轉勝伍家朗晉8強

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（中央社記者黎建忠台北23日電）台灣羽球好手王子維今天在世界羽球聯盟（BWF）超級500的印尼羽球大師賽16強，以18比21、21比16、21比14逆轉擊敗香港好手伍家朗，繼去年日本公開賽後，再度挺進500等級以上賽事8強。

現年29歲的王子維，世界排名第26，他前一次打進超級500等級以上賽事的男單8強，已是去年8月、超級750的日本公開賽；去年台北羽球公開賽王子維也挺進8強，但賽事僅是超級300等級。

王子維賽前面對世界排名第20的伍家朗，有著3勝6敗的對戰紀錄，雙方前一次交手已是5年前的年終總決賽，不過今天獲勝後，則是對戰2連勝。

今天首局開打後，雙方互有領先，王子維雖兩度超前比數，但在14比15落後時，被伍家朗連得4分，只得拱手讓出首局。

第2局王子維展開反撲，開賽就取得9比2領先，只可惜比賽中段自己失誤過多，被伍家朗一度追成16比16平手，幸好王子維穩住陣腳，靠著多次主動跳殺連得5分，順利扳回一局。

決勝第3局雙方互有攻防，王子維在11比12落後時，一口氣連得7分反超比數，也順利擊垮伍家朗氣勢，順利在鏖戰73分鐘後搶下勝利。

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王子維接下來8強的對手，將是加拿大楊燦和中國李詩灃之間的勝方。

另外，台灣男雙組合王齊麟、邱相榤今天16強面對日本組合山下恭平、綠川大輝，拚戰35分鐘後，仍以19比21、19比21落敗；王齊麟、邱相榤今年前3場比賽，都是止步16強。（編輯：張雅淨）1140123