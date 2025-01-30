NBA例行賽淪三分球大賽 投的多命中率卻更差

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（中央社記者黎建忠台北30日電）本季美國職籃NBA收視率始終沒有起色，不少人把問題歸咎在球員投太多三分球，把例行賽當三分球大賽。事實上，本季每隊平均出手次數比上季多2.5次，但命中率卻下滑。

根據美國媒體統計，2024-25年NBA賽季團隊三分球出手平均每場37.6次，略高於上個賽季的35.1次，但整體命中率卻從上賽季的36.6%下滑到35.9%。

這讓退役球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）也忍不住在節目上批評，認為這就是比賽精彩度下降的原因，他認為每支球隊應該都要找出適合自己的攻擊方式，而不是一昧的爛投三分球。

ESPN統計顯示，2024-25年賽季共有14支球隊場均三分球出手數高於聯盟平均值，其中波士頓塞爾提克更是誇張，每場出手50.2次，占整體出手的55%（計算至1月8日），但命中率36.7%，低於上個賽季的38.8%。

NBA從1979-80球季才啟用三分球制度，第1個賽季每隊平均出手2.8次；一直到1994-95賽季團隊三分球出手平均數來到15.3次，比起1993-94年的9.9次大幅提升，也是首度達到雙位數。

歐尼爾也於近日在個人IG轉發當年喬丹（Michael Jordan）對於三分球的想法，當年喬丹在1992年總冠軍首戰投進6記三分球，但隨後喬丹就表示不會再這麼做，「因為那不是他打籃球的方式。」

金州勇士的浪花兄弟柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）在2018-19賽季開啟大三分時代後，該年也是NBA球隊每場三分球平均出手數跨過30次（32次）大關。

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去年12月14日的鳳凰城太陽對猶他爵士之戰，雙方合計投進48記三分球，締造聯盟新紀錄；但前一天的芝加哥公牛與夏洛特黃蜂之戰，雙方也締造合計投失75個三分球的悲劇紀錄。

大三分時代是好是壞見仁見智，好的是就算落後20分，也可以靠三分球快速追分增加比賽可看性；但若兩隊手感冰冷，變成兩隊輪流來回折返跑，勢必就是球迷不樂見的。（編輯：龍柏安）1140130