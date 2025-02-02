桃猿開訓呂詠臻很緊張 感謝劉昱言幫助認識環境

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（中央社記者楊啟芳嘉義2日電）中職投手呂詠臻作為FA補償球員，今年從味全龍轉戰樂天桃猿，今天桃猿隊在嘉義縣棒球場開訓，呂詠臻也第一天到球隊，他笑說自己非常緊張，不過還好隊友劉昱言給了很多幫助。

前樂天桃猿隊朱育賢去年季後行使自由球員（FA）權利、轉戰味全龍隊，補償方案部分，桃猿隊選擇年度薪資總額的75%補償費及1名指定球員呂詠臻。

呂詠臻表示，今天開訓是第一天來球隊，還需要跟大家認識，不過因為有一起從味全龍轉戰樂天桃猿的劉昱言，「讓我放心很多，因為原本球隊我比較沒有認識的，昱言帶我入住宿舍、來球場、買早餐，還好有他，心理上比較好融入，不會這麼陌生。」

不過今天開訓儀式時，呂詠臻笑說自己很緊張，「要上台講話心跳很快，會忘記自己要做什麼，剛剛忘記講請大家多多指教，好久沒有這麼緊張了。」

談到去年底得知自己被桃猿隊挑走時的心情，呂詠臻說：「跟我一起努力的隊友要分開了、很捨不得，但後來想說可以繼續在場上見面，換個地方一起努力。」呂詠臻指出，味全龍的前隊友都有傳訊息關心，「滿期待在球場上遇到大家，即便是對手。」

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去年是呂詠臻生涯第2個完整球季，他表示，這2年慢慢認識自己的身體、體能調配、恢復等，有更了解自己一點，「希望可以帶到今年球季裡面。」談到今年球季目標，他則說：「不會說想證明什麼，希望保持健康，穩定為球隊貢獻、穩定出賽，其他就是順其自然。」

之前被桃猿隊釋出後轉戰味全龍、今年再回鍋桃猿的劉昱言則表示，「很開心又有機會回到這個球隊，之前離開時沒有拿出什麼成績，希望這次回來可以拿出成績幫助球隊。」至於與呂詠臻一起來桃猿，劉昱言說：「很開心，至少還有隊友一起來新環境打拚，希望我們2個今年都有好表現。」（編輯：蕭博文）1140202