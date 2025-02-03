曾頌恩新球季改穿1號問過陳子豪 盼努力不負期待

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（中央社記者謝靜雯屏東3日電）中信兄弟野手曾頌恩新球季改穿1號，他表示，很尊敬原本穿1號的學長陳子豪，也有問過陳子豪；被問起改穿1號的「重量」，曾頌恩笑說，也有跟林智勝換背號的經驗，會更努力不辜負期待。

中職中信兄弟今天在屏東中國信託公益園區棒球場舉行開訓典禮，曾頌恩從原本的32號改穿1號，原本兄弟穿1號的是陳子豪，陳子豪新球季透過行使自由球員（FA）權利轉隊味全龍。

曾頌恩表示，陳子豪確定會離隊後其實就有想過，學生時期自己都是穿1號，穿著1號打出好的表現，讓球隊關注到他、獲得青睞加入職棒，一直希望有天能在職棒場穿上1號，但因為1號是陳子豪的背號，一開始覺得可能沒機會了。

曾頌恩坦言，穿著32號也慢慢打出成績，有掙扎過好像續穿32號也不錯，雖然有糾結，最後還是選擇初衷、換穿1號球衣。

曾頌恩表示，確定陳子豪轉隊後有先向學長說恭喜，陳子豪也有分享眼中的他，勉勵他要更努力，「我們類型像，他是我很尊敬、崇拜的學長，想要換背號有先問過他」，陳子豪也鼓勵他想換就換、不用多想。

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被問起穿上1號球衣，是否感覺到不同的「重量」，曾頌恩表示，先前也曾跟林智勝換過背號，不會想得太沉重，但有看到很多球迷的期待，希望更努力，不要讓球迷失望。

陳子豪、兄弟隊江坤宇新球季都獲得指標性合約，曾頌恩表示，大環境越來越好，只要有穩定輸出的好表現都有機會，也會刺激更有動力，想要獲得球團肯定。（編輯：張雅淨）1140203