樂天巨人來台春訓不習慣地震 教頭滿意全鴨料理

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）備戰經典賽資格賽台灣隊將與韓職樂天巨人打「台韓國際交流賽」，樂天隊總教練金泰亨目前率隊在台南春訓，點出不習慣頻繁地震，但對於台灣的「全鴨料理」很滿意。

世界棒球經典賽（WBC）資格賽21日將在台北大巨蛋開打，安排台灣隊在12、13日與韓職樂天巨人隊交流賽，今天舉行賽事記者會。

樂天隊總教練金泰亨今天出席記者會表示，考慮到台灣的天氣、環境很適合訓練，決定率樂天隊來台春訓，在亞太國際棒球訓練中心訓練，對於環境都很滿意，唯一的缺點就是，身為韓國人不太習慣地震，「覺得地震有點可怕」。

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金泰亨很開心有機會與台灣代表隊打交流賽，今天踏入台北大巨蛋，覺得這個球場很厲害，韓國雖然也有室內球場，但規模比較小，也希望球員透過這次的交流機會磨練，並提到台灣去年在世界12強棒球賽奪冠，知道台灣實力很好、不是很好對付的對手。

被問起在美食之都台南集訓，是否也有品嚐美食，金泰亨表示，有吃過中式高級料理，提到在韓國鴨肉料理只會使用身體部分，但台灣整隻鴨都會用上，「我很滿意」。（編輯：張雅淨）1140204