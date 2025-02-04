WTT新加坡大滿貫賽 高承睿首勝世界第5晉16強

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（中央社記者黎建忠台北4日電）台灣桌球好手高承睿今天在WTT新加坡大滿貫賽32強，以4比11、11比9、9比11、12比10、11比9，逆轉擊敗世界排名第5的法國名將李布隆，拿下雙方對戰首勝，如願晉級16強。

年僅20歲、世界排名第24名的高承睿，在今天賽前面對李布隆（Felix Lebrun）生涯3戰皆敗，而首局也先以4比11大比分落敗。

從第2局起，高承睿站穩腳步逐漸反攻，始終維持領先優勢，不過在被對手追到9比9平手時，主動喊暫停，短暫休息調整情緒後，回到賽場上靠著強勢進攻迫使對手回球都失誤掛網，如願追回1局。

第3局高承睿同樣從比賽中段就壓著李布隆打，再度以9比7取得領先，可惜此時李布隆找回正手拍手感，連續幾次中前台的抽球都佔得優勢，讓他連得4分反超比數，並且拿下第3局。

已經打出氣勢和信心的高承睿，第4局同樣先取得10比8的局末點，儘管被對手追成10比10平手，但隨後高承睿在雙方相持過程中造成對手失誤，連得2分搶下第4局，扳成2比2平手。

關鍵的第5局，李布隆一度以8比3領先，不過高承睿放手一搏連得5分追成平手，其中第8分一次回球幸運彈網過，李布隆為了救球腳底還打滑摔倒，頭部險些撞到桌子。

高承睿在8比9落後時，一口氣再連得3分，如願逆轉擊敗李布隆闖進16強，賽後高承睿興奮的振臂怒吼，這也是他生涯在大滿貫等級賽事的最佳成績。

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高承睿賽後接受媒體訪問時表示，「這場比賽沒什麼壓力，我就是放手一搏打出自己的球，很開心能有這樣的結果。」

高承睿接下來16強對手，將是世界排名第13的韓國好手張禹珍，雙方曾在去年亞洲錦標賽16強唯一交手，當時高承睿以3比2獲勝。（編輯：李亨山）1140204