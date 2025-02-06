兄弟續約3主力洋投 新簽下大聯盟級黃博多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北6日電）中職中信兄弟球團今天公布，與去年奪冠功臣洋投德保拉、克迪及猛登完成續約之後，今天也確定與大聯盟級洋投黃博多完成簽約，將披上黃衫37號，成為今年新球季第4名洋投。

26歲的黃博多（Humberto Castellanos）是墨西哥裔大聯盟級右側投，2015年加入美職休士頓太空人隊體系，並於2020年升上大聯盟；2021年轉戰亞利桑那響尾蛇隊後，相繼完成許多個人大聯盟生涯紀錄。

黃博多於2022年完成手肘韌帶手術，去年大多時間在大聯盟與3A之間來回，今天正式與中信兄弟完成簽約後，展開個人的亞洲職棒之旅。總計黃博多生涯在大聯盟出賽40場包括16場先發、投111局，拿下5勝5敗，防禦率5.43。

中信兄弟在去年球季結束後，先後與去年幫助團隊奪下隊史第10座總冠軍的洋投德保拉（Jose De Paula）、克迪（Kirk McCarty）及猛登（Daniel Mengden）完成續約。兄弟球團表示，期待球隊能夠再次藉助3名洋投的好表現與成功經驗，新球季與團隊拚下2連霸。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

兄弟球團表示，在今天正式與黃博多完成合約後，今年球季4名洋投預計於近日向球隊報到，展開春訓為接下來賽事做準備。

兄弟領隊劉志威表示，「期待在黃博多加入團隊後，能夠提升內部良性競爭，朝2連霸的目標做努力。」劉志威指出，兄弟在洋將補強規劃上持續進化，全力備戰新球季同時，也會不間斷地尋覓符合隊形需求洋將加入，「目前仍在討論中，若有進一步好消息會再向大家公告。」（編輯：李亨山）1140206