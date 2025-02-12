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運動部拚8月掛牌 擬成立運動產業發展中心

2025/2/12 15:25（2/12 15:56 更新）
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教育部政務次長張廖萬堅（左）12日出席「台灣運彩2024績優經銷商表揚大會」時表示，運動部拚今年8月掛牌，屆時計畫成立運動產業發展中心，讓運動博弈產業獲得更多重視，而政府也將扮演更積極角色。中央社記者陳容琛攝 114年2月12日
教育部政務次長張廖萬堅（左）12日出席「台灣運彩2024績優經銷商表揚大會」時表示，運動部拚今年8月掛牌，屆時計畫成立運動產業發展中心，讓運動博弈產業獲得更多重視，而政府也將扮演更積極角色。中央社記者陳容琛攝 114年2月12日
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（中央社記者陳容琛台北12日電）運動部拚今年8月掛牌成立，教育部政務次長張廖萬堅今天指出，看好運動是台灣具有高度成長產業，因此計畫成立運動產業發展中心。

在巴黎奧運、世界12強棒球賽及歐洲國家盃足球賽等大型熱門賽事的帶動下，台灣運動彩券113年度銷售不僅突破新台幣600億元大關，還創下新高達到643億元，同時挹注國家運動發展基金逾70億元，幫助政府有更多資源發展體育、照顧運動選手。

張廖萬堅今天出席「台灣運彩2024績優經銷商表揚大會」致詞時表示，看好運動是台灣未來具有高度成長的產業，隨著運動部拚今年8月掛牌，屆時計畫成立運動產業發展中心，讓運動博弈產業獲得更多重視，而政府也將扮演更積極角色。

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張廖萬堅接受媒體聯訪時進一步透露，過去教育部體育署在推動「運動博弈」的態度比較保守，但又希望國家運動發展基金的水庫能夠愈來愈大，「未來成立運動產業發展中心，把這些業務回歸運動部，相信不僅能幫助產業發展更正常，同時讓民眾在關心運動之餘，從中增加趣味。」

台灣運彩總經理林博泰指出，銷售創下新高後，期盼今年持續進步，雖然沒有大型國際賽事加持，但預計透過多開賽事、增加玩法的方式，目標設定達到新台幣666億元，「相信在12強奪冠的帶動下，將帶動整體棒球銷售，包含經典賽資格賽、中職等。」（編輯：李亨山）1140212

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張廖萬堅
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