NBA厄文飆7顆三分球狂轟42分 獨行俠擊退勇士

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）NBA達拉斯獨行俠近期傷兵滿營，包括剛交易來的戴維斯在內共4名球員因傷缺陣，今天靠厄文飆進7顆三分球、轟下42分，以111比107擊退由柯瑞領軍的金州勇士。

獨行俠日前與洛杉磯湖人進行交易，唐西奇（Luka Doncic）與戴維斯（Anthony Davis）互換東家，但戴維斯來到獨行俠後只打1場就受傷，里夫利（Dereck Lively II）原本就在傷兵名單，鮑爾（Dwight Powell）也因傷缺陣，而葛佛（Daniel Gafford）則是在11日對戰沙加緬度國王一役扭傷右膝。

獨行俠今天在主場迎戰勇士，儘管禁區人手吃緊，所幸厄文（Kyrie Irving）、湯普森（Klay Thompson）提供火力支援，厄文並在第3節展現火燙手感，連續飆進3顆三分球，助獨行俠將領先擴大至15分。

但勇士沒有放棄，靠著柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler）聯手追分，加上比賽結束前37.1秒，柯瑞2罰中1、成功將比分扳平。

決勝時刻獨行俠的馬歇爾（Naji Marshall）先是攻進關鍵超前分，隨後厄文又成功製造對手進攻犯規，徹底澆熄勇士反撲氣焰，如願在主場留下勝利。

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獨行俠今天團隊投進15顆三分球，厄文、湯普森合計包辦12顆，厄文攻下42分，外加7籃板，而湯普森面對前東家也進帳17分。

勇士從邁阿密熱火換來巴特勒後首度吞下敗仗，柯瑞今天拿下25分、8助攻，巴特勒貢獻21分、9籃板、7助攻。（編輯：龍柏安）1140213