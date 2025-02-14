富邦悍將確定與富藍戈續約 有鎖定其他先發洋投

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北14日電）中職富邦悍將今天宣布確定與洋投富藍戈（Enderson Franco）完成續約，悍將新球季確定洋投3人，也表示有鎖定其他先發洋投人選，待合約完成後將正式對外公布。

悍將今天發布新聞稿表示，富藍戈在2022年加盟富邦悍將，連續3個球季在悍將牛棚扮演重要角色，去年球季61場出賽是中職生涯新高，拿下20次救援成功也是3季以來最多，目前中職生涯累積10勝、37中繼成功、34救援成功。富藍戈曾飆出161公里球速，是中華職棒最快球速紀錄保持人，今年球季有望挑戰50中繼或50救援。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

悍將新聞稿表示，球場外富藍戈更是受到悍將球迷們歡迎，過去曾在球賽前舉辦寶寶性別趴，是中華職棒賽前活動第一次，去年季後更是特別留在台灣，參加悍將球迷感恩會後才搭機返國，親自感謝悍將家人們多年來的支持並提到「我的心一直都是會藍色的」，表達對富邦悍將的喜愛。

悍將表示，在富藍戈確定續約後，目前悍將陣容有力亞士（Roenis Elias）、魔力藍（Shawn Morimando）和富藍戈，同時也已鎖定其他先發洋投人選，待合約完成後將正式對外公布。（編輯：林恕暉） 1140214