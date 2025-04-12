周佳樂接替右外野馬上有關鍵守備 鋒總：都是結果論

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（中央社記者謝靜雯新北12日電）中職富邦悍將昨天與台鋼雄鷹交手，8局上攻守交換讓周佳樂守右外野、孔念恩調至左外野，周佳樂外野長傳本壘擋下追平分很關鍵，悍將總教練陳金鋒解釋考量，也表示「都是結果論」。

悍將昨天與雄鷹隊交手7局打完2比1領先，8局攻守交換時悍將守備異動，將原本右外野手孔念恩調至左外野，讓周佳樂守右外野，該局雄鷹隊藍寅倫保送上壘、犧牲觸擊上到得點圈，王博玄敲出右外野安打，周佳樂長傳本壘讓藍寅倫在本壘前出局，精彩守備成為關鍵。

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被問起左、右外野守備調整最後收到好的結果，陳金鋒表示，周佳樂的傳球能力比較好，加上對方左打者比較多，所以當下選擇這樣調整守備位置，誰也不知道會發生什麼事情，考量就是把人放在適合的位置，「後面都是結果論。」

至於昨天8局上換上洋投富藍戈（Enderson Franco）登板，希望能幫助球隊守住領先，卻製造危機，陳金鋒則認為，棒球是團隊運動，投手有狀況、野手幫忙守住，每個人不可能每天狀況都是好的，想要贏球是靠團隊共同努力、不是只靠個人。（編輯：李亨山）1140412