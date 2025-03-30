悍將持續物色5號洋投 陳金鋒笑回：要祝福我們呀

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職富邦悍將今年開季準備4名洋投，被問起是否有持續物色5號洋投，總教練陳金鋒表示，球隊一直都有在注意，但也笑著對媒體說：「要祝福我們一點呀。」

悍將今年開季準備4名洋投，分別是魔力藍（Shawn Morimando）、力亞士（Roenis Elías）、富藍戈（Enderson Franco）和銳歐（Rio Gomez），悍將開季一軍3洋投，魔力藍、力亞士定位先發，富藍戈放在後援防線。

悍將總教練陳金鋒今天賽前受訪被問起是否有物色5號洋投，陳金鋒笑回：「想這麼遠？」接著表示球團都有持續注意尋找，賽季會發生什麼狀況不知道，但也笑著對媒體說：「要祝福我們一點呀，才剛開始，現在就在找5號。」

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陳金鋒表示，目前一軍洋投配置2先發、1後援，銳歐投球數還沒有到先發的量，先發投手輪值由現有人選安排。至於是否有可能再調整成3洋投都先發，陳金鋒表示，「還是有可能。」

悍將二軍還有兩名日籍育成洋將，分別是根岸涼、二宮衣沙貴，陳金鋒表示，二軍投手傷兵也不少，還是有人需要分攤投球局數，進度應該沒有這麼快。（編輯：張雅淨）1140330