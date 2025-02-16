日本女子摔角首登新幹線 粉絲近距離觀賞肉搏超嗨

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（中央社記者戴雅真東京16日專電）日本東京女子摔角15日舉辦史上首次新幹線女子摔角比賽，由8名女子摔角手在列車走道上展開激烈對決，粉絲近距離欣賞肉搏戰，反應熱烈，選手也感覺相當新奇，發願下次想在飛機上或船上比賽。

日本DDT職業摔角曾在2023年9月首次舉辦新幹線職業摔角比賽，當時舞台是東海道新幹線「希望號」，比賽時間直到列車抵達名古屋為止。這次女子摔角的時間更長，舞台同樣是「希望號」，但從希望號343號車上午11時18分從東京車站出發，直到抵達新大阪車站為止，車程有2小時27分鐘。

東京體育新聞、日本電視台報導，東京女子摔角曾在泳池、遊樂園、水族館等地舉行過街頭摔角比賽，這次舉辦首次「新幹線女子摔角」比賽，由黑金剛、渡邊未詩、瑞希、Raku，對決山下實優、伊藤麻希、荒井優希和Max The Impaler。

根據JR東海，這次比賽每張票售價6萬日圓（約新台幣1萬2800元），70張票在開賣後2個半小時就全部售罄。

表演以Up Up Girls的演唱揭開序幕，抵達新橫濱站時，手拿鐵桶的黑金剛登場，車廂內的粉絲爆出熱烈歡呼聲，雙邊開始展開激烈對決。

新幹線通過三島站附近時，黑金剛突然大喊，「我想要拍富士山的照片！」，然後開始向窗戶外張望，導致車廂內一片混亂。她狀似無意地踩過倒在走道上、無法動彈的荒井，跑去欣賞窗外風景，戲劇性十足。

比賽開始30分鐘左右，曾在2023年新幹線摔角比賽中戰勝高木三四郎的鈴木實突然扮成列車長現身，他走近正在用窒息固定招式鎖住黑金剛的伊藤麻希，對她說：「不是那樣做，應該這樣才對！」，然後親自對黑金剛動手，這招激怒了對方，兩人開始在走道上展開激烈的肘擊戰。

比賽最後階段，山下實優以時速600公里的踢腿必殺技（希望號時速285公里加上踢腿時速315公里）將Raku擊倒，成功拿下勝利，整場比賽持續43分58秒。

比賽後，山下拿起麥克風說道，「我平常搭新幹線的時候，都會幻想『如果現在比賽鈴聲響起，我要如何戰鬥？』今天雖然有些預想外的地方，但是大致上還是依照我的幻想推演進行，所以我才能贏吧。很想再比一次！」，展現出滿滿的鬥志。

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和她同隊的荒井說，「我每週搭乘新幹線大概3、4次，但從來沒有在上面摔角，今天真的超級興奮！我以後還想在飛機、船上等各種地方比賽，夢想變得更大了」。

伊藤則說，「這是我第一次在新幹線上摔角，真的非常開心，其實我最注意的是要小心不要損壞車上設備，能夠沒發生任何問題，又贏得比賽真的太好了」。（編輯：周永捷）1140216