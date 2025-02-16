陳彥廷6局封鎖秀峰 高中木棒聯賽羅東高工晉級

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北16日電）高中木棒聯賽第2階段今天羅東高工靠著左投陳彥廷演出6局完全比賽，提前以7比0擊敗秀峰高中，以分組第3挺進第3階段；鶯歌工商則以10比3擊敗大同高中，晉級第3階段。

羅東高工今天交給最穩定的陳彥廷先發，他一開賽就連飆3次三振，除了第5局外，局局都有三振，秀峰打者一籌莫展，全場無法上到壘包。

高三的陳彥廷以57球獨撐6局無失分，演出18上18下，沒被敲出安打、無保送，飆出10次三振。羅工總教練何昱德表示，重要的比賽就交給陳彥廷先發，「他一開始連續三振，可能有讓對手嚇到，秀峰打者打擊不佳，球很多用碰的或是揮空。」

何昱德說，陳彥廷升上高三後球速有進步，從132公里到今天被測出138公里，是個人最快球速，「他有意畢業後到台電打球，我告訴他球速至少要提升到140公里初才有機會，他有努力在練。」

另一場鶯歌工商及大同高中的賽事，鶯歌今天面對大同一開始就失掉3分，不過鶯歌在1局下反撲，開路先鋒傅鈞致敲出二壘安打展開攻勢，最後攻下3分；2局下吳彥緯轟出左外野陽春砲，傅鈞致、鄧羽翔安打再得1分；4局下鶯歌一舉再灌進5分大局，提前5局拿下勝利。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第8棒吳彥緯今天扛出高中首轟，也是生涯首支全壘打，鶯歌總教練王傳家坦言意外，「第一次看他打這麼遠，他是守優於攻的捕手，傳接球能力好，打擊有信心會更好，捕手的價值就會更高。」

吳彥緯目前高二，是球隊設定今、明2年的主戰捕手，另外是前兄弟象捕手吳聲武的兒子。吳彥緯說，自己是因為有興趣才會打球，會蹲捕也是球隊所需，國中之前爸爸較常提點建議，但因為高中住校少回家，主要是聽從教練團指導。（編輯：李亨山）1140216