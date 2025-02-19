中華電：馬祖MOD改採微波 可正常收視經典賽資格賽

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（中央社記者吳家豪台北19日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）21日起開打，但馬祖因受海纜故障影響，中華電信MOD用戶1100戶恐無法正常收看轉播。中華電信今天對中央社記者表示，已與馬祖頻道商洽商，MOD頻道將改採微波，提供客戶正常收視經典賽資格賽的服務。

WBCQ將於21日至25日在台北大巨蛋開打，由愛爾達體育台、緯來體育台、東森新聞台等頻道轉播。但台馬2號海纜16日中午12時49分，因芯線發生異常故障，當下台馬通訊自動切換至微波傳輸；目前MOD在馬祖僅提供基本頻道，不包括體育台，民眾擔心收視權益受損。

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中華電信今天告訴中央社記者，中華電信台馬第2海纜16日因芯線發生異常故障，當下台馬通訊自動切換至微波傳輸，中華電信依標準程序通報海巡單位調查，並積極協調國際海纜維修船來台進行海纜檢修，在海象條件允許下，台馬2號海纜最快3月底完成修復。

中華電信表示，「MOD頻道服務已與頻道商洽商，MOD頻道將改採微波，提供客戶正常收視經典賽資格賽的服務。」（編輯：林家嫻）1140219